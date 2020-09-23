В Челябинске водитель маршрутки вечером высадил школьницу из-за недостающего рубля

Никто из присутствующих пассажиров даже не заступился за ребёнка.

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Резонансная история произошла накануне вечером в Челябинске. Водитель маршрутки высадил несовершеннолетнюю школьницу из транспорта на следующей остановке только потому, что девочке не хватило одного рубля для оплаты проезда. Об этом сайту «Первый областной» рассказала мама школьницы Кристина.

«Дочка возвращалась вечером с тренировки, примерно в 18:32. Села на 17 маршрут на остановке „Дворец спорта“, поехала в сторону Северо-Запада, водителю дала деньги за проезд, но рубля не досчиталась и заплатила 24 рубля. На следующей остановке водитель приказал ей выходить из маршрутки. Дочка вышла, но попросить деньги назад постеснялась. Звонит мне потом, ревёт, не знает, что делать»,— рассказала возмущённая Кристина.

Корреспондент медиахолдинга ОТВ связался с перевозчиком, обслуживающим маршрут, и узнал, почему водитель так жестоко поступил с ребёнком.

«Это нонсенс какой-то, водитель, конечно же, не имел права высаживать школьницу. Вообще, мы регулярно проводим с нашими водителями беседы, чтобы они ни при каких обстоятельствах не высаживали детей. Мы, конечно же, разберёмся в этой ситуации, чтобы таких случаев не повторилось»,— прокомментировал ситуацию перевозчик.

Отметим, что подобная ситуация в Челябинской области происходит уже в первый раз. Сайт «Первый областной» решил узнать, куда родители могут обратиться с жалобой на подобное поведение водителя у юриста.

«Учитывая, что девочке не хватило всего одного рубля, на водителя можно обратиться с жалобой к перевозчику. И в Роспотребнадзор, конечно же, специалисты должны подробно рассказать, как родителям действовать в такой ситуации. Вообще, я помню, по всей России были такие случаи, когда детей высаживали зимой, когда было темно, и высаживали даже не в городе. После этого заговорили о законе, который будет запрещать высаживать детей до 16 лет. Но его приняли только в первом чтении и отослали на доработку, поэтому пока можно обратиться в эти инстанции в случае подобного инцидента»,— рассказала Нина Бахтина.

Возмущена такой историей и уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Очень странная ситуация, почему никто из пассажиров на это не отреагировал? То есть получается, какой-то зверь-водитель высадил ребёнка, и все просто промолчали, потому что не захотели заплатить за неё рубль? С одной стороны, родители должны следить за тем, чтобы у ребёнка всегда были в наличии деньги, а с другой стороны, если ребёнок вдруг потерял их... Но тут даже не в деньгах вопрос, это с человеческой точки зрения очень странно. Какое должно быть у водителя и пассажиров сердце, чтобы выгнать ребёнка из-за рубля?»,— выразила своё мнение Евгения Майорова.

Отметим, что в Уголовном кодексе РФ есть отдельная статья за оставление человека в опасности. Наказанием может послужить штраф до 80 тысяч рублей, принудительные работы, краткосрочный арест и даже лишение свободы сроком до одного года.