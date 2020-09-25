Дорога от Челябинска в сторону Уфы станет четырехполосной

Развитие дорожной сети обсудили Алексей Текслер и начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Сергей Бойко.

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В ближайшие несколько лет двухполосный участок трассы «Челябинск — Екатеринбург» будет расширен. Уже в этом году южноуральские дорожники перевыполнили план и ввели 12 километров дороги вместо 8 обещанных. Такие данные сегодня, 25 сентября, были озвучены на встрече Алексея Текслера с начальником ФКУ Упрдор «Южный Урал» Сергеем Бойко.



Центральной темой обсуждения стали дороги. Так, помимо расширения трассы на Екатеринбург, работа ведётся и в другом направлении — в сторону Уфы. В этом году вводится 4-х полосный участок в районе Чебаркуля. Планируются и другие работы по модернизации дорожной сети.

«Реконструкция автодороги началась от границы с Республикой Башкортостан в направлении Челябинска. Планируется, что за несколько лет участок федеральной трассы, проходящий по территории Ашинского района, будет расширен до четырех полос. Будет введена в эксплуатацию новая автомобильная дорога в обход города Сим»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Отметим, что Росавтодор и власти региона также утвердили план реконструкции всех федеральных автодорог, проходящих по территории области, до 2028 года. Согласно ему, все магистрали, в том числе и М5 «Урал», будут иметь по 5 полос для движения.