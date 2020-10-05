Почти половина сотрудников челябинской администрации работает удалённо

Некоторые из них находятся в отпусках или на больничных.

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На сегодняшний день почти 40% сотрудников администрации Челябинска перешли на удалённый режим работы или ушли в отпуска и на больничные. При этом больничных листов в сентябре было выдано меньше, чем в этом же месяце в прошлом году. Об этом сегодня на аппаратном собрании сообщил заместитель главы города, руководитель аппарата администрации Челябинска Валерий Смирнов.

«До 40% сотрудников работают вне администрации, то есть на удалёнке, но часть на больничных. В основном же удалёнка и отпуска. Интересный факт, что в прошлом году в сентябре на больничных было 29 сотрудников, а в этом году всего 20. Это, конечно, ни о чём не говорит, просто факт»,— сообщил чиновник.

Также он добавил, что в здании администрации регулярно проводятся необходимые санитарные обработки, в том числе всех поверхностей. Проходят проверки на соблюдение масочного режима как среди сотрудников, так и среди посетителей.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области подписал распоряжение о возможности перевода на дистанционную работу части сотрудников. Как сообщается в документе, их количество работодатель определяет сам в зависимости от необходимости сохранения рабочих процессов. Что касается школ, детских садов, больниц и других учреждений, предоставляющих услуги населению, они остаются работать в обычном режиме.