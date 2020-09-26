В Челябинской области сотрудников рекомендовано перевести на удалёнку

Соответствующее распоряжение подписал Алексей Текслер.

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В Челябинской области работодателям рекомендовано перевести часть сотрудников на удалёнку. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Руководителям предприятий и организаций внебюджетного сектора рекомендуется разрешить части сотрудников работу в дистанционном формате. Их количество работодатель определяет самостоятельно с учетом необходимости сохранения основных рабочих процессов, соблюдения интересов потребителей»,— сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Кроме того, на удалённую работу перейдёт и часть административного персонала государственной и муниципальной службы.

Что касается сотрудников социальных учреждений и организаций, предоставляющих различные услуги населению, таких, как детские сады, школы, больницы и другие, они будут работать в обычном режиме.