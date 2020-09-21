Контроль над масочным режимом ужесточат в Челябинске

Глава города недовольна тем, как его соблюдают в общественных местах.

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Наталья Котова выразила крайнее недовольство тем, как устроен масочный режим в общественном транспорте и магазинах Челябинска. Глава города ответила, что если персонал носит сизы, то посетители ими пренебрегают. В это же время покупателей и пассажиров допускают в общественные места без масок, что является нарушением установленных ограничительных мер. Градоначальница поручила усилить контроль.

«Количество проверок должно возрасти в разы, последние проверки на прошлой неделе показали, что не соблюдается масочный режим в транспорте. В торговых предприятиях, как правило, сами сотрудники соблюдают, но, несмотря на то, что есть объявления о соблюдении масочного режима, жители заходят — их никто не останавливает: ни охранники, ни сотрудники магазина. Нужно ужесточить все эти меры», — прокомментировала ситуацию Наталья Котова.

В свою очередь, замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков отметил, что проверки управлением торговли и Роспотребнадзором в Челябинске проводятся регулярно. В подавляющем большинстве случаев их результаты показывают, что сотрудники магазинов, общепитов и других общественных мест к мерам профилактики относятся серьезно, чего нельзя сказать о жителях.

«На прошлой неделе управление торговли совместно с управлением Роспотребнадзора проверили работу 12 предприятий. Плюс к этому 280 предприятий за эту неделю были проверены на наличие средств индивидуальной защиты у работников. Надо отметить, что 95% предприятий соблюдают все меры предосторожности, 5% нарушений, с ними ведется сейчас работа. К сожалению, наблюдаем следующий факт: посетители заведений все прохладнее относятся к соблюдению масочного режима», — отметил Олег Извеков.

Напомним, ношение маски в общественных местах на сегодня является одним из вынужденных, но действенных способов предотвратить заражение коронавирусной инфекцией. Ежедневно минздрав в своих сводках сообщает о 70 — 80 новых случаях заражения COVID-19.

Распоряжение губернатора Алексея Текслера режим повышенной готовности в регионе был продлен до 4 октября, продолжает действовать и масочный режим. Жителям Челябинской области не стоит пренебрегать ношением маски в общественных местах ради собственной безопасности.