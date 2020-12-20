Новые трамваи, пресс-конференция Путина и взятка сотрудницы Минздрава: чем жила Челябинская область

Редакция «Первого областного» представляет традиционный дайджест

Ох и насыщенной выдалась неделька! И позитива много, и негатива хоть отбавляй. Вечер воскресенья — самое время вспомнить, что интересного произошло в Челябинской области и не только.

На этой неделе начальницу управления лекарственного обеспечения Минздрава Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки. Женщина уже признала свою вину и будет уволена с государственной службы.

В 2021 году в Челябинске может появиться 54 низкопольных трамвая. Средства на них будут получены их федерального бюджета в рамках проекта «Чистый воздух». На сегодняшний день челябинский трамвайный парк насчитывает 168 вагонов.

В Абзелиловском районе Башкортостана, что недалеко от Магнитогорска, сгорел частный пансионат для престарелых. В результате погибли 11 человек, включая жителей Челябинской области. В ходе проверок оказалось, что пансионат не имел лицензии на круглосуточное проживание постояльцев. Власти района вводили режим ЧС.

17 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин провел пресс-конференцию. Он ответил на многие вопросы журналистов, в числе которых: пандемия коронавируса, вакцинация, надбавки врачам, выплаты детям, дистанционное обучение, открытие границ. Также президент сообщил, что семьи с детьми до семи лет включительно получат новогодний подарок в размере пяти тысяч рублей.

Самое продолжительное реалити-шоу «Дом 2» закрывают. Об этом сообщило руководство телеканала ТНТ. Звезды и ведущие проекта уже высказались о закрытии, а редакция «Первого областного» сделала для вас подборку о южноуральцах, побывавших на шоу. Узнать, чем сейчас занимаются засветившиеся на проекте земляки, можно здесь.