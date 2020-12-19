«Дом 2» закрывается: чем сейчас живут бывшие участники проекта из Челябинской области

За 16 лет существования телестройки на проект пришли 13 южноуральцев

Накануне телеканал ТНТ сообщил о закрытии самого продолжительного реалити-шоу «Дом 2». В течение 16 лет на проекте побывали сотни россиян из самых разных уголков страны, включая жителей Челябинской области. Редакция «Первого областного» информагентства вспомнила, кто из южноуральцев побывал на проекте, сколько времени продержался, а также чем занимается в настоящее время.

Яркая 20-летняя уроженка Усть-Катава Раиса Григорьян пришла на проект в феврале 2012 года, однако продержалась там всего 27 дней. Но надолго запомнилась участникам проекта и телезрителям: в день рождения Екатерины Токаревой жительница Челябинской области поссорилась с именинницей и ударила её по лицу. Но не только этим «прославилась» Раиса: у девушки хороший голос и тонкий слух, что она и продемонстрировала на проекте. Также в детстве Раиса занималась боксом. Сейчас уроженка Усть-Катава живет в Челябинске, преподаёт вокал и актерское мастерство.







Ирина Каримова из Челябинска пришла на проект, когда ей было всего 19 лет. И у девушки было три недели, чтобы убедить одного из участников поехать с ней на острова. Но ничего не получилось: уже вечером в тот же день девушке пришлось паковать чемоданы и возвращаться домой. В детстве Ирина занималась легкой атлетикой. Как и чем девушка живет сейчас — неизвестно.







Карина Олейник, тоже уроженка Челябинка, пришла на проект в августе 2015 года, и покинула его уже через 36 дней. 23-летняя красавица влюбилась в участника реалити-шоу Васо и отправилась покорять его сердце. Ушла по собственному желанию, сообщив, что за месяц успела разочароваться в любви и дружбе, но все же очень рада, что познакомилась с участниками проекта. На сегодняшний день Карина живет в Москве, увлекается визажем и активно ведет «Инстаграм».







19-летний уроженец Сатки Альфред Джавадов приехал на проект в июле 2016 года, но задержался там всего на 18 дней. Парень влюбился в участницу «Дома 2» Александру Харитонову и отправился покорять ее сердце, при этом южноуралец утверждал, что большая разница в возрасте с любимой его не волнует. Работает моделью, занимается боксом и боями без правил, бизнесмен. На сегодняшний день об Альфреде, или Александре, как он записан в социальных сетях, ничего не известно.







Челябинец Герман Груздев, 1996 года рождения, пришел на проект в октябре 2019 года. Молодого человека привлекла Александра Ульянцева, и он решил построить с ней любовь. Но не сложилось: спустя 5 дней уроженец Челябинска покинул проект и продолжил заниматься своими делами: доучиваться в магистратуре на инженера-механика и заниматься спортом. Герман любит баскетбол, активно занимается в тренажерном зале, а также акробатикой. На данный момент о челябинце также ничего не известно.







Витжай Бутучел, уроженец Челябинска, говорил, что пришел на проект для того, чтобы заняться благотворительностью и заработать денег, а также дождаться операции, которая будет проходить в Москве: по словам Витжая, ему необходима трансплантация почки, и, несмотря на то, что операция будет бесплатной, реабилитация обойдется недешево. Сам Витжай является сиротой и не раз говорил в интервью, что хотел бы, чтобы участники проекта навестили детей-сирот и, как и он, занялись благотворительностью. Сейчас Витжай активно ведет страницу в социальной сети «Тик-Ток».





Василий Середонин, уроженец Челябинска, прибыл на проект в 2007 году для того, чтобы покорить сердце ведущей Ксении Собчак, но, как уже известно, ничего у парня не вышло. С другими участницами проекта он построить любовь тоже не смог, поэтому спустя 42 дня на проекте Василия не стало. На данный момент о челябинце известно, что несколько лет назад он приобрел бренд одной из челябинских газет, дважды баллотировался на пост мэра Челябинска и даже менял для этого фамилию.







Анастасия Дашко родилась в Салехарде, позже переехала в Челябинск. На проект она попала в 2004 году и задержалась там на 1203 дня. В 16 лет Анастасия выиграла конкурс красоты, окончив школу, пошла учиться на экономиста. До того, как попала на проект, уже была замужем и успела развестись. Сначала Дашко пыталась построить отношения с Романом Третьяковым, с которым встречалась Ольга Бузова, затем со Стасом Каримовым. Потом на проекте появился Сэм Селезнев, и они создали, казалось бы, крепкую пару. Но потом начались разногласия. Покинув проект в 2008 году, Анастасия пустилась «во все тяжкие»: обманывала предпринимателей, брав у них товар на реализацию, продавала его по сниженной цене и не отдавала деньги бизнесменам. В результате принесла ущерб в 3 миллиона рублей. За мошенничество Анастасию осудили на три года, полтора из которых она отсидела и вышла по УДО. Сейчас Анастасия занимается бизнесом и воспитывает детей.







Магнитогорец Сергей Кучеров пришел на проект с целью завоевать сердце Элен Каминской. Однако ничего не вышло: пара быстро рассталась, но молодой человек недолго расстраивался и решил построить отношения с Александрой Харитоновой. Но и этим отношениям быстро пришёл конец. Затем было еще несколько романов, последний их которых закончился уходом Кучерова из проекта спустя 447 дней. Сергей с детства занимался спортом и на сегодняшний день организовывает тренировки для тех, кто желает получить идеальное тело.







Челябинка Валерия Коваленко пришла на проект, когда ей было 20 лет, в 2017 году. Но задержалась на проекте всего на семь дней: одни говорят, что девушка просто не нашла на проекте мужчину мечты и вернулась к бывшему жениху, другие утверждают, что покинуть проект Валерия решила из-за грязных слухов, которые поползли внутри шоу. Валерия работает моделью, снимается в модных журналах, активно ведёт «Инстаграм».







Уроженец Озерска Артем Петров приехал на проект в 20 лет в 2017 году, чтобы покорить сердце Марго Овсянниковой. Все женщины молодого человека были старше его, и он выразил надежду на то, что Марго поможет ему решить эту проблему. Но надолго Артем на реалити-шоу не задержался: через 7 дней он покинул проект. Чем сейчас занимается молодой человек — неизвестно.







Челябинка Диана Ботова пришла на проект в 2007 году. На шоу девушка пыталась строить отношения с несколькими парнями, но ничего серьезного так и не получилось. Затем Ботова начала распространять неприятные слухи не только об участниках проекта, но и о ведущих, чем вызвала негодование последних. В результате надолго Диана на шоу не задержалась: на 173 день её выгнали с проекта. Затем девушка мечтала построить карьеру и стать богатой, но на данный момент о ей ничего не известно.







Ирина Науми родилась в Челябинске и отправилась на проект в мае 2020 года. Там она искала мужчину с интеллектом, поскольку сообщает, что в свои 23 года имеет три высших образования и знает три языка. На проекте девушка пробыла недолго: в июне она заявила, что хотела сбежать, но охранники ее не пускали. Вырваться с телестройки удалось просто чудом. Сейчас Ирина работает моделью.



