Владимир Путин: семьи с детьми до семи лет получат к Новому году по 5 тысяч рублей

Единовременную выплату президент анонсировал во время ежегодной встречи с журналистами

В четверг, 17 декабря, на ежегодной встрече с журналистами президент России Владимир Путин анонсировал новую единовременную выплату на детей, которую получат семьи по всей России.



«В силу различных ограничений в этом году многие дети остались без елок, без новогодних праздников. Новый год связан с ожиданиями, надеждами на будущее. Поэтому мы приняли решение сделать детям скромный подарок. Государство выплатит всем семьям с детьми до семи лет включительно по пять тысяч рублей», — заявил Владимир Путин.



Все российские семьи, независимо от дохода, получат эти деньги к празднику. Собирать документы, писать заявление не придется. Деньги поступят до конца года, как ранее поступала единовременная выплата в десять тысяч.



Путину также задавали вопрос о новых выплатах на детей в 2021 году. На что глава государства ответил: еще не все россияне оформили и получили то, что было предложено в этом. В ближайшее время президент проведет переговоры с полномочными представителями и с главами регионов. Все уже существующие доплаты для семей с детьми должны дойти до своих получателей.

