В следующем году для Челябинска хотят закупить 54 трамвая

Планы озвучили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В 2021 году в Челябинске может появиться 54 низкопольных трамвая. Средства на них планируется получить из федерального бюджета в рамках проекта «Чистый воздух». Обновление направлено на развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования. Об этом во вторник, 15 декабря, со ссылкой на министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщает портал bfm74.ru.



«Учитывая высокий износ подвижного состава городского наземного электрического транспорта и транспортной инфраструктуры и высокую стоимость электротранспорта, в рамках комплексного плана по федеральному проекту „Чистый воздух“ в 2021 году за счет средств федерального бюджета предложены мероприятия по развитию городского наземного электрического транспорта общего пользования по приобретению 54 единиц односекционных низкопольных трамвайных вагонов. На настоящий момент актуализированные комплексные планы правительством Челябинской области направлены на согласование для получения федерального финансирования в 2021 году. Выделение бюджетных средств будет зависеть от решения на федеральном уровне»,— пояснили в ведомстве.

Отметим, сейчас парк трамваев областной столицы насчитывает 168 вагонов, средний возраст которых составляет 29 лет. Помимо приобретения новых трамваев планируется ремонт и модернизация трамвайных путей.

Также во втором полугодии 2021 минтранс региона рассчитывает заключить концессионное соглашение по передаче общественного транспорта Челябинска частному инвестору. Сообщается, что предложения подготовили компании «Синара» и «Трансмашхолдинг».