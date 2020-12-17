Владимир Путин об открытии границ: «Как только — так сразу»

Президент рассказал о планах по развитию зарубежного и внутреннего туризма

Ограничения на выезд за рубеж, которые в России ввели из-за угрозы распространения коронавируса, будут сняты при условии снижения уровня заболеваемости. Об этом президент Владимир Путин рассказал на ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин выразил надежду, что закрытие границ позитивно скажется на развитии внутреннего туризма.

«Как только будет возможным открыть границы, мы это сделаем. Одна из пострадавших отраслей — это авиационные перевозки. В этом смысле важно разрешить возможность летать к нам и нашим компаниям летать за границу. У нас за границу летают 32 миллиона человек. Давайте этот поток перенаправим, например, в Петербург. Туристы оставляют за границей 35 миллиардов долларов в год. Если такие потоки будут направлены на наши внутренние возможности, это будет здорово», — подчеркнул Владимир Путин.

Основной инструмент для развития внутреннего туризма, по словам президента, — кешбэк для людей, которые путешествуют по России.

«Мы предусмотрели на кешбек 15 миллиардов рублей. Освоено только 1,2 миллиарда рублей. Но договорились с правительством, что мы никуда эти деньги не перераспределяем. Мы будем использовать не меньшие суммы и в следующем году. Мы постараемся наращивать этот вид услуги», — заявил Владимир Путин.

Президент анонсировал создание организации, которая будет заниматься поддержкой отрасли.

«Мы исходим из того, что вкладывать деньги будут бизнес-структуры. Государство должно оказывать необходимую поддержку, разумеется, на инфраструктуру прежде всего. Создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом. Позавчера я разговаривал с Дмитрием Чернышенко, который ведет это направление. Он активно включился, борется. Мы отдаем отчет, насколько это важно для государства», — отметил Владимир Путин.

В этом году российские власти впервые запустили меры прямого финансового стимулирования туристов. Правительство выделило 15 миллиардов рублей на выплату кешбэка в 5–15 тысяч рублей за купленные туры по России. Чиновники рассчитывали субсидировать 2 миллиона поездок.