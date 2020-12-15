Силовики Башкирии назвали точное число погибших на пожаре в пансионате южноуральцев

Приют в селе Ишбулдино сгорел дотла в ночь на 15 декабря.

Следственный комитет Республики Башкортостан назвал точное число погибших во время пожара в башкирском пансионате для престарелых. Кроме того, силовики рассказали, из каких регионов приехали эти люди.

«В результате пожара в доме престарелых погибло 11 постояльцев, в том числе четыре женщины и семь мужчин в возрасте от 57 до 80 лет. Это были жители Абзелиловского и Белорецкого районов Республики Башкортостан, а также двое жителей Челябинской области», — рассказал редакции сайта «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СК России Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ Евгений Каневский.

Частный пансионат в селе Ишбулдино загорелся в ночь на 15 декабря. Одноэтажное деревянное здание было охвачено пламенем за считанные минуты. Сиделка пансионата успела вывести на улицу несколько человек. Одиннадцать постояльцев, в том числе двое жителей Челябинской области, сгорели заживо в пылающем доме.

По информации сайта «Первый областной», в Башкирии погиб 57-летний уроженец Магнитогорска и 62-летняя женщина из Верхнеуральского района.