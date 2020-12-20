В челябинском отделении «Деловой России» сменился лидер

Владимир Павлов занял пост Константина Захарова

Челябинское региональное отделение общероссийской организации «Деловая Россия» на очередном собрании приняло решение об избрании нового председателя. Константина Захарова на этом посту сменил депутат регионального заксобрания Владимир Павлов. Об этом Захаров написал на своей странице в Facebook.



«Очень горд за нашу команду, которую возглавлял почти 10 лет и которой благодарен за совместное развитие и успехи! Уверен, что предстоит много интересной и нужной людям работы, которая Вам по плечу! Для меня „Деловая Россия“ была и остаётся родной семьёй и я всегда готов поддерживать её в любое время!», — прокомментировал Константин Захаров.

Константин Захаров является председателем совета директоров завода «Теплоприбор». Он возглавил Челябинское региональное отделение «Деловой России» в 2011 году. Был депутатом областного заксобрания трех созывов, являлся вице-спикером, руководил комитетом по экономической политике и предпринимательству. Результаты сентябрьских выборов не позволили ему пройти в новый состав областного парламента.



Новый председатель челябинского отделения «Деловой России» Владимир Павлов в 2011-2012 годах был министром промышленности Челябинской области, руководил Агентством инвестиционного развития региона. С 2017 года и по настоящее время является заместителем генерального директора по специальной работе ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» и заместителем генерального директора по специальной работе АО «Первоуральский новотрубный завод». В сентябре стал депутатом Заксобрания Челябинской области.