В деревне Башкортостана при пожаре в доме престарелых погибли 11 постояльцев

По данным внутренних источников, руководство пансионата не имело лицензии на постоянное проживание пожилых людей.

Минувшей ночью в Абзелиловском районе Республики Башкортостан загорелся пансионат для престарелых «Дом милосердия». На месте ЧП пожарные обнаружили 11 человек без признаков жизни. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о пожаре в деревянном доме на улице Кизильской в населённом пункте Ишбулдино, расположенном всего в 70 километрах от Магнитогорска, поступило в 02:53 15 декабря. Прибыв на место, спасатели увидели строение, полностью объятое огнём, — площадь пожара составила 72 квадратных метра. Тушили пожар почти три часа: полная ликвидация была объявлена в 6:00.

«По предварительным данным, в момент возникновения пожара в доме находилось 16 человек, четверо успели самостоятельно эвакуироваться, одного госпитализировали. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по ним уточняется. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Причины пожара в пансионате пока выясняются, но, по предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём.

Как сообщил агентству «РИА Новости» источник в экстренных службах, пансионат не имел лицензии на постоянное проживание постояльцев. Кроме того, по предварительным данным, спастись успели только сотрудники «Дома милосердия», бросив пожилых людей умирать в огне.

Следственный комитет Российской Федерации по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), проводятся необходимые проверки.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления точных причин смерти погибших и причины возгорания здания, допрашиваются очевидцы, истребуются документы, на основании которых пожилым людям оказывались услуги, устанавливаются родственники и законные представители потерпевших, а также все причины и условия, способствующие произошедшему. Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем следственного управления республики»,— прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Местные власти ввели в Абзелиловском районе режим чрезвычайной ситуации, уже состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ильдар Нафиков, глава Абзелиловского района, вместе с руководством и следователями-криминалистами Следственного комитета республики выехал на место ЧП, а также выразил соболезнования родным погибших во время пожара.

«Произошла ужасная трагедия... 11 человек погибли в огне в частном доме, расположенном в деревне Ишбулдино. Сейчас известно, что в 2:54 на пульт дежурного ПСЧ-61 поступил звонок о возгорании в здании 1960 годов постройки, в котором находилось 16 человек. В 3:17 на место прибыла группа добровольной пожарной команды Халиловского СП. Из огня удалось вывести пятерых. Несмотря на сработавшие извещатели, 11 человек спасти не удалось... Нахожусь на месте. В районе введён режим ЧС»,— написал Ильдар Нафиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Редакция сайта «Первый областной» выражает соболезнования семьям погибших.