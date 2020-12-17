Владимир Путин оценил готовность России к пандемии коронавируса

Работу медицинского сообщества глава страны назвал адекватной и эффективной

Оглядываясь назад, президент России Владимир Путин высоко оценил готовность российской системы здравоохранения ко встрече с коронавирусом. О своем видении ситуации глава государства рассказал 17 декабря во время ежегодной пресс-конференции для журналистов.

«Ни одна система здравоохранения мира не была готова к такой пандемии. Но по сравнению с тем, что происходило в мире, наша система оказалась эффективной», — заявил Владимир Путин.

Президент напомнил, что страна оперативно закрыла границы, что позволило выиграть время на подготовку ко встрече с новой инфекцией и развернуть ковидные базы. Мы смогли быстро перепрофилировать часть лечебных учреждений, а также оперативно провели переобучение медперсонала. Кроме того, страна оперативно развернула собственное производство различных средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Только производство масок в России выросло в 20 раз.

«В начале пандемии мы не знали, что это такое, как выявлять, чем лечить коронавирус. И не знали, будет ли когда-нибудь противоядие, то есть вакцина. По всем этим позициям мы серьезно продвинулись вперед. Сегодня Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию. Мы начали производить отечественные препараты в нужном нам количестве. Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину. Все это говорит о том, что в целом российская система здравоохранения отреагировала на угрозу адекватно», — отметил Владимир Путин.

Президент страны еще раз напомнил о высокой эффективности отечественной вакцины и назвал ее одним из действенных способов остановить пандемию.