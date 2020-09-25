Наркотики у пенсионерки, гибель врача от коронавируса и обвал рубля. Чем жила Челябинска область в эту пятницу

Сайт «Первый областной» собрал дайджест самых важных новостей дня.

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В Челябинской области близится к завершению очередная неделя. В вечер пятницы, 25 сентября, сайт «Первый областной» подготовил короткий дайджест самых важных новостей прошедшего дня.



Подборку открывают депутат Госдумы Вадим Белоусов и бухгалтер «Первого хлебокомбината» Маргарита Бутакова. Уголовное дело, фигурантами которого они являются, передано в Московский городской суд. Напомним, По версии следствия, они, являясь членами ОПГ, с 2011 по 2014 годы получили более 3 миллиардов рублей взятки.

С героином в Миассе задержали пенсионерку. Наркотик был найден у 90-летней бабушки. Как рассказал собственный источник 1obl. ru в полиции, вещество обнаружили в нижнем белье женщины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

На Южном Урале от коронавируса скончался ещё один врач — 58 летний Юрий Ишимов. Мужчина работал в горбольнице № 3. COVID-19 назван предварительной причиной его смерти.

Вячеслав Истомин, экс-мэр Копейска, выйдет из тюрьмы раньше положенного срока. Местный суд удовлетворил его ходатайство. В колонии бывший глава Ленинского района и Копейска отбывал наказание за взятку.

Обвал рубля зафиксирован на Московской бирже пятничным вечером. В определённый момент за 1 евро отдавали более 91 рубля, а за 1 доллар — больше 78 рублей. Эксперты связали падение российской валюты с геополитическими рисками и возможным распространением второй волны коронавируса.