Экс-мэр Копейска покинет колонию строго режима раньше окончания срока

Копейский городской суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Послушать 00:00

Экс-глава Копейска Вячеслав Истомин выйдет из колонии строго режима, в которой отбывал наказание за получение взятки, за несколько месяцев до окончания срока. Стало известно, что его ходатайство об условно-досрочном освобождении рассмотрели сегодня, 25 сентября 2020 года, в Копейском городском суде. В этот раз суд удовлетворил ходатайство Вячеслава Истомина.

Отметим, что ранее адвокат экс-мэра Копейска не раз ходатайствовал об УДО, однако в удовлетворении их было отказано.

Напомним, что Вячеслав Истомин с 2004 по 2006 год занимал должность заместителя главы администрации Металлургического района, в 2006 году был назначен на должность главы Ленинского района Челябинска. В 2011 году Вячеслав Истомин начал исполнят обязанности мэра Копейска, на должность главы города он был избран в декабре 2011 года.

После обыска, который провели силовики в июле 2016 года, стало известно, что Вячеслав Истомин является подозреваемым по делу о получении взятки в размере не менее двух миллионов рублей. После этого, он был помещен в СИЗО, а позднее меру пресечения изменили на домашний арест.

В июне 2017 года Копейский городской суд признал его виновным в совершении преступления по статье «Получение взятки». Приговором суда Вячеславу Истомину назначили наказание в виде четырех с половиной месяцев лишения свободы в колонии строго режима, а также штраф в размере пяти миллионов рублей. Ежемесячно экс-глава Копейска выплачивал около 80 тысяч рублей, чтобы выплатить штраф, кроме того, судебными приставами было принято решение о продаже его имущества, чтобы погасить задолженность.

Отметим, что на данный момент до окончания срока Вячеслава Истомина оставалось чуть менее четырех месяцев.