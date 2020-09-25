Ковид стал предварительной причиной смерти врача из Магнитогорска

Погибшему было 58 лет.

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Коронавирус вновь забирает жизни в Челябинской области. Сегодня, 25 сентября, стало известно, что скончался врач в Магнитогорске. Региональный Минздрав подтвердил факт смерти и назвал предварительную причину смерти — COVID-19.

Врач-терапевт, руководитель терапевтического отделения поликлиники № 1 ГАУЗ «Городская больница № 3» Юрий Ишимов скончался в возрасте 58 лет. Все пациенты и его коллеги выражают глубокие соболезнования его родным и близким. Все отмечают, что Юрий Ишимов был профессионалом, он был всегда предан своему делу.

Напомним, что за последние сутки в Челябинской области коронавирус был выявлен у 81 южноуральца, шесть из них — школьники. Общее число заразившихся в регионе составляет 16 329 человек. В Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 4 октября.