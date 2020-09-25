Дело депутата Госдумы Вадима Белоусова отправлено в Московский городской суд

Его перенаправили из-за того, что по версии следствия местом преступления является столица.

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Дело депутата Государственной думы Вадима Белоусова и главного бухгалтера «Первого хлебокомбината» Маргариты Бутаковой было перенаправлено в Московский городской суд. В Челябинском областном суде отметили, что из-за того, что местом предполагаемого преступления является столица России, данное уголовное дело неподсудно региональному суду.

По версии следственных органов, Вадимом Белоусовым и Маргаритой Бутаковой с января 2011 по январь 2014 года, в составе ОПГ, была получена взятка в размере более 3 миллиардов рублей.

«Получение участниками организованной группы в период времени с июня 2011 года по декабрь 2012 года части взятки в размере свыше 89 миллионов рублей в Челябинске, как отражено в обвинительном заключении, не имеет юридического значения для определения территориальной подсудности уголовного дела. Обвиняемый Белоусов, являющийся депутатом Государственной Думы, заявлял ходатайство об отнесении уголовного дела к подсудности Верховного суда республики, краевого или областного суда», — сообщает Челябинский областной суд.

Напомним, что Государственная Дума дала согласие на привлечение депутата к ответственности еще в декабре 2018 года. Вадиму Белоусову было предъявлено обвинение в получении в составе ОПГ взятки в особо крупном размере. Судом в Екатеринбурге он был отправлен под подписку о невыезде. На данный момент мера пресечения Вадиму Белоусову и Маргарите Бутаковой остается без изменений.