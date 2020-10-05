В Челябинске уничтожили более 12 килограммов наркотиков

Вещества были вещдоками по 8 уголовным делам.

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Более 12 килограммов наркотических средств уничтожили в печах Челябинского металлургического комбината. Наркотики являлись вещественными доказательствами по восьми уголовным делам, которыми занимались сотрудники следственного отдела УФСБ.

«Около 2 кг синтетических наркотиков а-PVP и около 5 кг гашиша контрразведчики изъяли у преступника, задержанного в сентябре 2019 года в момент транспортировки незаконного груза. Сосновский районный суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Еще полкило мефедрона и 700 граммов a-PVP изъяли у жительницы Сочи, которая продавала вещества с помощью «закладок». Городским судом Миасса ее приговорили к лишению свободы в колонии на срок в 5,5 лет, а также к штрафу в размере 30 тысяч рублей.