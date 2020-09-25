90-летнюю пенсионерку из Миасса задержали с героином

Наркотик обнаружили в нижнем белье женщины.

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В Миассе по подозрению в продаже героина задержали пенсионерку. У 90-летней бабушки обнаружили около 50 доз наркотика. Об этом «Первому областному» сообщил собственный источник в полиции. По его словам, героин у пенсионерки обнаружили в нижнем белье.



«Сейчас она под домашним арестом. Возбудили уголовное дело. Плюс ко всему у нее были подельники, которые расфасовывали героин по закладкам»,— сообщил сайту «Первый областной» собственный источник.

Информацию о задержании «Первому областному» подтвердили в прокуратуре Миасса. По словам представителя ведомства, героин у женщины был найден в четверг, 24 сентября, в ходе досмотра. Сама пенсионерка недавно приехала из Грузии. Сейчас по делу ведётся предварительно расследование.

«В настоящий момент в отношении гражданки будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В силу возраста не решался вопрос о её задержании в порядке статьи 91 УПК России, не решался вопрос об избрании самой строгой меры наказания в виде заключения под стражу»,— рассказал «Первому областному» заместитель прокурора Миасса Сергей Сенин.

Напомним, ранее в сентябре полицейские Челябинска задержали троих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У них изъяли 7 граммов запрещённых веществ, среди которых было 0,59 грамм героина.