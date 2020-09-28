Коронавирус за весь период пандемии выявлен у 16 572 южноуральцев

За сутки COVID-19 подтвердился у 79 человек.

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До 16 572 человек увеличилось общее число больных коронавирусом в Челябинской области за весь период пандемии. За прошедшие сутки вирус нашли ещё у 79 южноуральцев, 6 из которых — школьники, передаёт Министерство здравоохранения. При этом сейчас, согласно официальным данным, от инфекции лечится 3 288 человек.



«Больных COVID-19 — 3 288 человек. За прошедшие сутки выписаны 11 человек. Всего 12 766 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 608 966. За прошедшие сутки — 3 840 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 1»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

У четырёх погибших за последние сутки был найден коронавирус как сопутствующее заболевание. Все они были от 75 лет и старше.

«За прошедшие сутки умерли 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: рак лёгкого, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 79 лет; сахарный диабет, инфекционно-токсический шок, ковид сопутствующий — пациентка, 83 года; атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 84 года; сахарный диабет с поражением почек, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 75 лет»,— добавили представители министерства здравоохранения.

Отметим, что из-за того, что статистика по коронавирусу в Челябинской области держится на стабильном уровне, областным правительством введены новые рекомендательные меры. Так, работодателям снова советуют перевести часть сотрудников на удалённую работу, соответствующее распоряжение подписано Алексеем Текслером. Кроме того, на Южном Урале по-прежнему действует режим повышенной готовности, который продлён до 4 октября. Добавим, что по всем вопросам о COVID-19 в области работает горячая линия минздрава: 8 (351) 240-15-16.