Полицейские Челябинска задержали двух местных жителей с наркотиками

Подозреваемые приобрели запрещённые вещества для личного потребления.

Послушать 00:00

В Челябинске сотрудники полиции задержали сразу двух местных жителей с наркотиками в разных районах города. Возбуждены уголовные дела. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одного из подозреваемых правоохранители задержали в Тракторозаводском районе. Молодой человек 1994 года рождения пояснил, что приобрёл запрещённое вещество для личного потребления. В Курчатовском районе полицейские задержали 38-летнюю женщину за подобное преступление. Она также сообщила, что приобрела наркотик для себя.

«Сотрудники полиции изъяли наркотические вещества общей массой свыше 2 граммов. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации „незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы до трех лет»,— сообщили в ведомстве.

В отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Молодого человека оставили под подпиской о невыезде.