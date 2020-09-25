Обвал рубля зафиксирован на московских биржах

За евро отдают более 91 рублей, за доллар — больше 78 рублей.

Послушать 00:00

Рост доллара и евро зафиксирован в пятницу, 25 сентября. По данным мосбиржи, цена 1 евро на данный момент стоит 91 рубль, доллар — 78 рублей. Американская валюта поднялась на эту отметку впервые с апреля текущего года, европейская валюта последний раз стоила выше 91 рубля в феврале 2016 года.



По данным «Ленты.ру» российские индексы, Мосбиржа и РТС сейчас теряют 1,5 и 2%. Динамика обусловлена ослаблением нефтяных котировок. Так, сорт Brent из-за роста опасений по спросу опустился до 41,55 доллара за баррель, WTI — до 39,8 доллара.

Эксперты считают, что давление на рубль оказывают геополитические риски. Как пишет РБК, рубль снижается из-за рисков распространения второй волны коронавируса. Отметим, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении ограничений для старшего поколения с 28 сентября.