На подтопленных улицах в Челябинске ведется откачка воды

За ночь поступила 61 жалоба

В Челябинске на подтопленных из-за непрекращающегося дождя улицах продолжается постоянная откачка воды. Ситуация находится на особом контроле, сообщили в мэрии.



Утром ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий стихийных осадков. В нем принял участие прокурор Ленинского района.

«На улице Энергетиков продолжается ликвидация подтопления. Отрабатываются обращения от жителей, по заявкам в дома, куда ограничена подача коммунальных ресурсов, осуществляется подвоз горячего питания», — сказали в мэрии.

За ночь в МБУ «ЭВИС» поступила 21 заявка на подтопления улиц Труда, Зудова, Кронштадтская, Вагнера, Пирогова, Толстого, Фрунзе, Трубников, Каменская, Олега Кошевого, Эстонская, Маршальская, Энгельса, Севастопольская, Первой Пятилетки, проспект Победы, Монтажников. Их взяли в работу.

Вице-мэр Александр Астахов отметил, что сотрудники МЧС оказывают большую помощь городским службам.

Напомним, для жителей подтопленных домов развернули пункт временного размещения с горячим питанием. Там людям оказывают необходимую помощь специалисты, организованы спальные места на 70 койко-мест. На проблемных участках работает техника.

Сегодня регион продолжает находится в эпицентре каспийского циклона. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Отметим, в Челябинске из-за ливней городские службы перевели на усиленный режим работы. Водителей попросили не парковать автомобили под деревьями и не заезжать в глубокие лужи. А здесь мы рассказали, куда звонить при подтоплениях и перебоях со светом.

Напомним, вчера из-за ливней на Киалимском водохранилище разрушилась плотина. Вода затопила поселок Киолим. Из него и других населенных пунктов, где была угроза подтопления, эвакуировали жителей. В Карабаше развернули пункты временного размещения с питанием, питьевой водой. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел провел заседание оперативного штаба с экстренными службами и руководством Карабашского городского округа. Он взял ситуацию под личный контроль.

Сегодня вода ушла из затопленных территорий. В поселке Киолим работает Алексей Текслер. О том, как сейчас выглядит населенный пункт, мы рассказали здесь.

Подразделения Главного управления МЧС России переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Приведена к готовности аэромобильная группировка. Идет обмен информацией с местными пожарно-спасательными гарнизонами и властями.