В Ленинском районе Челябинска подтопило восемь домов

Для пострадавших от стихии жителей организовали пункт временного размещения

В Челябинске продолжается работа по ликвидации подтоплений после обильных осадков. Непростая ситуация сложилась в Ленинском районе, а именно на участках улиц Энергетиков, Валдайской и Кронштадтской.





В эпицентр подтопления попали восемь многоквартирных домов. Для пострадавших жителей был развернут ПВР с горячим питанием. Он размещен в общеобразовательной школе 75. Здесь людям оказывают необходимую помощь специалисты, организованы спальные места на 70 койко-мест.









«На проблемных участках сейчас работают около десяти единиц техники. Первоочередная задача насосных машин — откачать воду с проезжей части улиц, затем во дворах домов», — рассказал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.









Мэр города Наталья Котова попросила соцработников уделить жителям подтопленных домов особое внимание. Она обратила внимание на то, что в зоне риска находится частный сектор района, поселки Плановый и Фатеевка.





В данный момент производится откачка воды на улице Энергетиков, очистка ливневок. Городские службы планируют понизить уровень воды в канализационных стоках.





Напомним, 26 и 27 июля Челябинская область находится в эпицентре каспийского циклона. В регионе ожидаются дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.





Отметим, в Челябинске из-за ливней городские службы перевели на усиленный режим работы. Водителей попросили не парковать автомобили под деревьями и не заезжать в глубокие лужи. А здесь мы рассказали, куда звонить при подтоплениях и перебоях со светом.





