Вода ушла, но поселок завален мусором — как выглядит Киолим после потопа

Журналисты Первого областного информагентства доехали до зоны подтопления

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После прорыва дамбы поселок Киолим погрузился в воду примерно на метр. Ночью вода ушла, но она успела наделать немало бед. Как сейчас выглядит Киолим, можно увидеть на фото и видео, которые только что сделаны журналистами Первого областного информагентства.

Во двора, на дорогах сейчас много мусора — вода ломала хлипкие постройки и разносила по всей округе хозяйственный инвентарь. Навести хоть какой-то порядок сейчас пытаются сотрудники МЧС.









Спасатели мобильного отряда ПСС Челябинской области прибыли на место разлива ночью. Сначала провели разведку: отправились на дамбу, чтобы оценить масштаб разрушений — хотя бы приблизительно, потому что близко не подойдешь, под ногами земля осыпается, поток воды очень сильный.

«Потом отправились в Киолим, чтобы выполнить задачи. Пока добирались, чуть не сбили лошадей с жеребятами — они неслись с дикими глазами. В поселке обошли все дома, проверили, чтобы не осталось людей, а потом занялись животными: в загонах и сараях плакали коровы — они были без привязи, но не могли выбраться, потому что проходы были до верха завалены мусором и досками, выломанными заборами и всем тем, что принесла большая вода», — рассказал нашему журналисту заместитель начальника мобильного отряда Виктор Цуцков.

Сейчас животные бродят по поселку.





«А вы не зоозащитники? А то мы котенка спасли — крошка отчаянно цеплялся за жизнь», — спрашивают спасатели у журналистов.

Малыш уже в безопасности. Спасатели надеются пристроить его в добрые руки.

— Как это было? — спрашивают спасателей журналисты.

— Страшно. Все-таки стихия...

Подразделения Главного управления МЧС России переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Приведена к готовности аэромобильная группировка. Идет обмен информацией с местными пожарно-спасательными гарнизонами и властями.