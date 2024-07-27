Подачу электричества ограничили в поселке Роза, Коркино и Еманжелинском районе

Это связано с угрозой подтопления

Энергетики ограничили работу электросетевого оборудования, которое питает часть Коркино, поселка Роза и в Еманжелинском районе Челябинской области. В этих местах есть угроза подтопления, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».



На местах находятся энергетики. Для подключения насосной станции используют резервный источник электроснабжения мощностью 280 кВт.

Из-за обильных дождей в готовность привели более 2,8 тысяч сотрудников в Челябинской и Свердловской областей. Бригады готовы к круглосуточной работе.

«На данный момент энергетики фиксируют локальные технологические нарушения в распределительных сетях. Аварийно-восстановительные бригады незамедлительно выезжают на места инцидентов для проведения работ. Также специалисты производят необходимые переключения для перевода обесточенных клиентов на резервные схемы электроснабжения. Ситуация находится под контролем, каких-либо последствий для системной надежности электроснабжения нет», — сказали в пресс-службе.

Накануне Челябинскую область накрыл каспийский циклон. В регионе пошли непрерывные осадки в виде дождя. В областном центре подтопило многоквартирные дома — для их жителей развернули пункт с временного размещения с горячим питанием. Сейчас специалисты занимаются откачкой воды.

Рядом с Карабашом разрушилась плотина, из-за чего вода из Киалимского водохранилища хлынула в близлежащие поселки. Их жителей эвакуировали. Сегодня на месте работает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Во время разговора с жителями он сказал, что в ближайшее время им выплатят компенсацию.

Подразделения Главного управления МЧС России переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Приведена к готовности аэромобильная группировка. Идет обмен информацией с местными пожарно-спасательными гарнизонами и властями.