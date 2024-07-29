На Челябинск в июле выпало 250% месячной нормы осадков

В городе идет сброс воды из Шершневского водохранилища

Небесная канцелярия в июле обрушила на Челябинск 217 миллиметров осадков, что составило 250% месячной нормы. Об этом сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании с мэром сообщил замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.



На прошлой неделе в городе выпало 115 миллиметров осадков, что составило 133% месячной нормы.

Прошедшие обильные и затяжные дожди повлияли на уровень водоемов как в городе, так и в регионе. На Киалимском водохранилище разрушилась плотина. В зоне подтопления оказалось несколько поселков. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в поселке Киолим, до которого также добралась вода. Во время общения с местными жителями он сообщил, что будут организованы выплаты пострадавшим.

Вода подтопила и другие муниципалитеты региона. В Челябинске продолжают сбрасывать воду из Шершневского водохранилища, чтобы избежать его переполнения. Непростая ситуация в Ленинском районе. Там подтопленными остаются 18 домов.