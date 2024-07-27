Алексей Текслер провел заседание оперштаба после прорыва дамбы Киалимского водохранилища

Глава региона завтра будет работать на месте происшествия

Сегодня, 26 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба с экстренными службами и руководством Карабашского городского округа в связи с разрушением дамбы Киалимского водохранилища, сообщил глава региона.

«Был затоплен поселок Киолим, дальше вода пошла в сторону других населенных пунктов. Из Киолима были эвакуированы жители, размещены в Карабаш. Часть людей разместилась у родственников. Также проводится эвакуация в других населенных пунктах, где есть угроза подтопления. В Карабаше развернули пункты временного размещения с питанием, с питьевой водой. На месте работают оперативные службы, МЧС, МВД, администрация муниципалитета. Пострадавших на данный момент нет. Все сработали достаточно оперативно. Держу ситуацию на личном контроле», — прокомментировал Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что с утра проведет заседание оперштаба на месте происшествия.

Напомним,часть дамбы разрушилась из-за ливней. Эвакуированы 35 человек, в сторону Карабаша перекрыта дорога.