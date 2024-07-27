Поселок Киолим в Челябинской области полностью освободили от воды

Пострадавших нет

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Поселок Киолим под Карабашом полностью освободили от воды после прорыва дамбы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, вода вернулась в русло реки. Сейчас спасатели ликвидируют последствия подтопления.

«Подразделения МЧС приступают к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киалимском водохранилище»,— сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Сергей Шатилов.

По данным ведомства, никто не пострадал.

Уровень воды в поселке держался на высоте метра. Для ликвидации последствий ЧП в поселок прибыла аэромобильная группировка УУСЦ МЧС России, состоящая из 50 человек, девяти единиц техники и четырех лодок. Территорию поселка обследовали с помощью беспилотников.

В зоне подтопления из-за прорыва дамбы оказался не только поселок Киолим, но и расположенные рядом поселки Мухаметово, Байдашево и Карасево. Из них эвакуировали 163 человека, в том числе 21 ребенка. На данный момент в пунктах временного размещения, развернутых на базе двух школ, остаются восемь человек.

Напомним, вечером 26 июля из-за ливней разрушилась плотина на Киалимском водохранилище. В зоне подтопления оказались сразу несколько поселков. Участок автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым с 35 по 38 километр полностью затопило. На момент публикации материала, по данным областной Госавтоинспекции, движение на участке восстановлено в оба направления.