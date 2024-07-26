В Карабашском городском округе из-за прорыва плотины объявлен режим ЧС

На месте работают экстренные службы

Из-за ливней на Киалимском водохранилище разрушилась плотина, сообщили в администрации Карабашского городского округа.

В зоне подтопления оказались поселки Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево, сообщили в администрации Карабашского городского округа.

«В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, всем следует запастись водой. На месте ЧП работают МЧС, специалисты коммунальных служб и других ведомств, идут работы по ликвидации последствий разрушения плотины», — прокомментировали в администрации.

Жителям поселков, оказавшихся зоне риска, рекомендуется собрать вещи первой необходимости и документы для возможной эвакуации.

Для организации охраны общественного порядка и оказания помощи в эвакуации населения на место направлен личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский».

«Участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности искать альтернативные пути объезда.