Жителям Челябинской области напомнили, куда звонить при подтоплениях и перебоях со светом

Главное — не пытаться устранять беду и проблемы с электричеством самостоятельно

Южноуральцам напомнили, куда звонить в случае возникновения аварийных ситуаций в многоквартирном доме. Экстренные телефоны опубликовала Госжилинспекция Челябинской области в связи с ухудшением погодных условий и неблагоприятным прогнозом.

Главное правило безопасности при возникновении нештатных ситуаций в МКД — не пытаться самостоятельно устранить аварию на кровле или в подвале, не подниматься на крышу и не входить в подвальное помещение. Тем более не стоит без спецоборудования и экипировки браться за решение проблем с электричеством.

«Не приближайтесь к проводам в случае обрыва, не открывайте электрические шкафы и т. д. При возникновении аварии в МКД, при затоплении квартиры или подъезда — сразу сообщите в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей организации; в чрезвычайной ситуации — срочно звоните в службу спасения 112», — напоминают в ГЖИ.

Контактные телефоны УК, аварийно-диспетчерской службы и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций размещены на досках объявлений во всех подъездах многоквартирных домов.

Если «управляйка» не реагирует на заявки, следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу администрации своего города:

• Челябинск (УЖКХ) — 263-21-21

• Магнитогорск (ЕДДС-112) — 112, 20-60-20, 22-33-53(3)

• Троицк (администрация города) — 7-01-12

• Кыштым (ЕДДС) — 514-11-12

• Златоуст (ЕДДС) — 62-14-28

• Аша (ЕДДС) — 3-19-00, 3-27-40

Добавим, в Челябинске со всеми УК проведен оперативный штаб; в адрес всех управляющих организаций, ТСЖ/ЖСК Челябинской области направлены рекомендации о необходимости усилить контроль за работой аварийно-диспетчерских служб, а также провести информационную работу с населением о правилах безопасности при ухудшении погоды.