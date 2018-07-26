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/ Как обезопасить ребенка от падения из окна?

Как обезопасить ребенка от падения из окна?

Психиатр дает советы по контролю за ребенком.
сегодня в 10:20
  |  Общество

Участились случаи, когда дети выпадают из окон, опираясь на москитную сетку. Буквально на днях случилось еще два таких происшествия. В Златоусте 3-летний малыш разбился насмерть при падении с большой высоты. В Магнитогорской больнице скончалась 8-летняя девочка, упав с пятого этажа. В Металлургическом районе Челябинска мальчик едва не рухнул на землю, опираясь на москитную сетку, а девочка застряла на подоконнике на высоте 25 метров. В последнем случае, который произошел в Златоусте мальчику чудом удалось выжить после падения с 7 этажа. Ребенок не получил серьезных травм.

Сайт «Первый областной» уже писал о том, какие способы защиты предлагают компании, занимающиеся установкой евроокон. Однако родителям важно помнить, что вся ответственность за безопасность детей лежит только на них самих. Об этом напоминают южноуральские психиатры.

Москитная сетка — один из элементов, когда взрослому нужно быть бдительным. Ребенок, каким бы интеллектуальным он не был, остается ребенком. Сначала это любопытство, потом любознательность, потом сенсорная жажда, потом элемент демонстрации своей силы и самостоятельности. А также твердая уверенность, что с ним ничего не произойдет. До определенного возраста дети верят, что есть «живая вода», которой можно побрызгать и оживить. — рассказала в эфире программы «Наше утро» главный детский психиатр Челябинской области Татьяна Смирнова.

В то же время психиатр рекомендует не создавать множество ограничений для ребенка, поскольку дети начинают проявлять к ним еще больший интерес. Просто в процессе воспитания нужно уметь правильно объяснять и отвлекать ребенка от опасных игр.

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