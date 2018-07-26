/ Как обезопасить ребенка от падения из окна?

Психиатр дает советы по контролю за ребенком.

Участились случаи, когда дети выпадают из окон, опираясь на москитную сетку. Буквально на днях случилось еще два таких происшествия. В Златоусте 3-летний малыш разбился насмерть при падении с большой высоты. В Магнитогорской больнице скончалась 8-летняя девочка, упав с пятого этажа. В Металлургическом районе Челябинска мальчик едва не рухнул на землю, опираясь на москитную сетку, а девочка застряла на подоконнике на высоте 25 метров. В последнем случае, который произошел в Златоусте мальчику чудом удалось выжить после падения с 7 этажа. Ребенок не получил серьезных травм.

Сайт «Первый областной» уже писал о том, какие способы защиты предлагают компании, занимающиеся установкой евроокон. Однако родителям важно помнить, что вся ответственность за безопасность детей лежит только на них самих. Об этом напоминают южноуральские психиатры.

Москитная сетка — один из элементов, когда взрослому нужно быть бдительным. Ребенок, каким бы интеллектуальным он не был, остается ребенком. Сначала это любопытство, потом любознательность, потом сенсорная жажда, потом элемент демонстрации своей силы и самостоятельности. А также твердая уверенность, что с ним ничего не произойдет. До определенного возраста дети верят, что есть «живая вода», которой можно побрызгать и оживить. — рассказала в эфире программы «Наше утро» главный детский психиатр Челябинской области Татьяна Смирнова.

В то же время психиатр рекомендует не создавать множество ограничений для ребенка, поскольку дети начинают проявлять к ним еще больший интерес. Просто в процессе воспитания нужно уметь правильно объяснять и отвлекать ребенка от опасных игр.