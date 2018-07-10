/ Окно в пропасть. Как родителям уберечь детей от падений из пластиковых окон

Эксперты рассказали о специальных приспособлениях.

Детская смертность в результате падения из окон резко вырастает с наступлением весны. Потепление преподносит крайне неприятные сюрпризы: проветривание в комнате может стать смертельным для малышей. Как правило, очень активно исследуют мир девочки и мальчики в возрасте до семи лет. Именно они и становятся жертвами невнимательности родителей, а также — коварно устроенных современных пластиковых окон.

У моей кумы чуть не погиб 2-летний сын, выпав из окна с 4 этажа. Счастье, что зацепился за ветки деревьев, что растут под окнами. Кума в шоке от того, что ребёнок, который никогда не доставал до подоконника, додумался подтянуть табуретку, влезть на подоконник и опереться на москитку! И это всё за пару минут! Слава Богу, всё закончилось благополучно! Но лучше не надеяться на удачу, а сто раз перестраховываться. — рассказывают южноуральцы.

Этот случай — далеко не единственный. В этом году на Южном Урале подобные инциденты начали фиксировать еще в апреле. В Магнитогорске из окна пятого этажа выпала восьмилетняя девочка. Она облокотилась на москитную сетку, когда отец ненадолго отлучился. Спасти ребенка не удалось. Происшествие с благополучным исходом произошло там же двумя месяцами позже. 12 июня из окна четвертого этажа выпала полуторагодовалая девочка, она отделалась сотрясением головного мозга. В конце июня в Кыштыме погиб годовалый мальчик. Он тоже оперся на москитную сетку, оставшись под присмотром сестры. Только за первую половину июля произошло сразу несколько подобных ЧП по всей области. Двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в Челябинске, но ему удалось выжить. Еще одно ребенка госпитализировали в больницу после падения из окна в Карталах. Сегодня, 10 июля, врачи не смогли спасти четырехлетнего мальчика, который скончался в больнице с черепно-мозговой травмой в результате падения с пятого этажа.

Представители компаний, специализирующихся на установке стеклопакетов, в один голос говорят: москитные сетки смертельно опасны для маленьких детей. При этом всех этих трагедий можно избежать, если быть немного предусмотрительнее. Достаточно установить на окна специальные замки. На данный момент существует несколько разновидностей, а стоимость самой популярной модели колеблется между 200 и 300 рублями.

Самое основное приспособление называется BSL Original. Он крепится снизу окна, стоит 250 рублей. Очень удобно — вы закрыли ключик, и окно начинает работать только на откидное положение уже без участия ключа, но при этом блокирует поворотную функцию. Установить их можно даже на деревянные окна, хотя в основном сейчас у всех уже пластиковые. Они цельнометаллические, не пластиковые — отлиты из сплавов металла. Есть также тросиковые замки, их устанавливают для систем купе. — пояснил менеджер по продажам челябинской компании.

В организации пояснили: как правило, основной поток заказов приходится на май, потом количество клиентов резко падает, но все же приспособления с каждым годом становятся все популярнее. Установить специальный замок можно сразу вместе с окном, однако, в целях экономии, южноуральцы отказываются от этой услуги.