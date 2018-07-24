/ 3-летний ребенок упал с 7 этажа в Челябинске

Пострадавший госпитализирован.

Накануне вечером на северо-западе ребенок выпал из окна жилого дома. Все произошло на улице Братьев Кашириных, рядом с Челябинским госуниверситетом. Малыш упал с 7 этажа, высота составила около 20 метров.

Сразу же после падения ребенка госпитализировали в областную клиническую больницу № 3. У него диагностирован ушиб мягких тканей. Других серьезных травм не было. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Медики не утверждают, что здоровью ребенка ничего не угрожает. Они следят за его состоянием. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Выясняется, как родители допустили падение малыша с высоты.

Напомним, это уже не первый подобный случай. Накануне ровесник пострадавшего ребенка выпал из окна жилого дома в Златоусте. Тогда маленький южноуралец не выжил.

Сайт «Первый областной» дает рекомендации родителям, чтобы избежать повторения подобных происшествий. Читайте материал здесь.

