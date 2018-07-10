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/ 4-летний мальчик разбился, выпав из окна вслед за москитной сеткой

4-летний мальчик разбился, выпав из окна вслед за москитной сеткой

За ребенком присматривала старшая сестра.
сегодня в 12:32
  |  Происшествия

В Челябинске после падения из окна погиб 4-летний мальчик. Трагедия произошла вечером 9 июля в Тракторозаводском районе города. Малыш взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, но та выпала, не выдержав веса ребенка. Мальчик полетел вслед за ней. Известно, что за ребенком приглядывала старшая сестра, тоже несовершеннолетняя.

Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, ушибы. Он скончался в больнице. Сейчас ведется доследственная проверка. Известно, что семья благополучная, детей в ней несколько. — рассказали сайту «Первый областной» в СО СКР Тракторозаводского района.

Добавим, что окно, из которого выпал ребенок, находилось на 5 этаже дома. К проверке также подключились сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

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