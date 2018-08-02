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/ Ребенка убил током погружной насос на Южном Урале

Ребенка убил током погружной насос на Южном Урале

Ребенок находился под присмотром родственников.
сегодня в 11:17
  |  Происшествия

Погружной насос убил 5-летнего мальчика в Кунашакском районе. Трагедия произошла в селе Усть-Багаряк 1 августа. Мальчик находился в огороде вместе с родственниками. Играя, прислонился к металлическому баку. Именно в нем работал погружной насос. Через ребенка прошел электрический разряд.

Мальчик получил смертельную травму от удара электрическим током. В настоящее время выполняются необходимые проверочные действия, направленные на установление обстоятельств получения мальчиком электротравмы, назначено судебно-медицинское исследование. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас ведется доследственная проверка. Когда обстоятельства и причины произошедшего будут установлены, следователи примут решение, есть ли необходимость в возбуждении уголовного дела.

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