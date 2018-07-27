/ 4-летний малыш выпал из окна в Челябинске, находясь под присмотром бабушки

Ребенок госпитализирован.

Сегодня, 27 июля, зарегистрирован еще один случай падения малыша из открытого окна. Ребенок выпал с высоты 5 этажа. Известно, что в момент ЧП маленький челябинец находился под присмотром бабушки.

В Курчатовском районе произошло падение 4-летнего малыша из окна квартиры на 5 этаже. Ребенок находился дома с бабушкой, но это не уберегло его от несчастного случая. Малыш госпитализирован в медицинское учреждение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Известно, что ребенка доставили в одну из больниц города. Доставили его туда самостоятельно. Медики «скорой», прибыв на место, никого не обнаружили.