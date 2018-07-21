/ 3-летний мальчик умер после падения из окна в Златоусте

К трагедии снова привела москитная сетка.

Москитные сетки вновь привели к трагедии. На этот раз ребенок выпал из окна в Златоусте. Как удалось узнать сайту «Первый областной», трехлетний мальчик облокотился на сетку, сидя на окне, та не выдержала вес ребенка и выпала, а малыш полетел за ней. Падение произошло с высоты четвертого этажа.

Мальчик выпал днем из окна дома на улице Карла Маркса. Он погиб. — подтвердил информацию собственный источник.

Сообщается, что мальчик был в квартире не один. За ним и еще одним ребенком присматривала мама.

Как предотвратить падение своего ребенка из окна, читайте здесь.