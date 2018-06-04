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/ Четырехлетний ребенок едва не выпал из окна на третьем этаже

Четырехлетний ребенок едва не выпал из окна на третьем этаже

Предотвратить трагедию удалось пожарным.
сегодня в 16:40
  |  Происшествия

Маленького мальчика на подоконнике в Металлургическом районе заметили бдительные соседи. Чтобы оперативно предотвратить трагедию, на место выехали сотрудники МЧС. Окно было открыто, преградой для малыша служила только москитная сетка. К малышу на третий этаж удалось подняться с помощью специальной лестницы.

Входная дверь оказалась заперта снаружи, это говорило о том, что ребенок сознательно оставлен взрослыми один дома. Мама оказалась на работе. Через некоторое время в квартиру вернулся мужчина, из разговора с ребенком стало понятно — отчим. Мальчик получил нагоняй от мужчины за свое поведение. — пояснили в 3-м отряде федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Соседи пояснили, что малыш часто оставался один и плакал, однако таких инцидентов ранее не случалось. В пресс-службе МЧС призвали южноуральцев быть внимательными к детям и не оставлять их в опасности.

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