/ Оставшаяся без присмотра малышка застряла на краю подоконника в многоэтажке

В Металлургическом районе Челябинска едва не произошла трагедия. Торчащего из окна квартиры на 8 этаже ребенка случайно заметили прохожие. Девочка застряла на краю. Внизу валялась москитная сетка.
Поза малыша была не совсем естественна, он повис через подоконник, как будто не может вернуться внутрь квартиры. — рассказал сайту «Первый областной» помощник начальника караула Артур Газизов.
Прохожие вызывали на место сотрудников МЧС. Для того, чтобы снять ребенка с высоты 25 метров, потребовалась специальная техника. В то время, когда счет шел на минуты, установить высотную лестницу удалось не сразу.
У автолестницы опоры выдвигаются на ширину автомобиля на дополнительные 1,5 метра, а припаркованный личный автотранспорт жильцов препятствовал этому. Мне удалось выставить опоры между легковыми автомобилями. На это понадобилось около 2 минут, но казалось, что прошла целая вечность, ведь ребенок все это время ждал помощи! — поделился старший инструктор-водитель пожарной автолестницы Евгений Макаров.
Вскоре девочку удалось спасти. Ребенок с трудом откинулся и провалился в квартиру, там ее и начали успокаивать спасатели. Через несколько минут вернулся отец, явно не ожидавший происшествий в свое короткое отсутствие.
Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Ирина Буторина обращается ко всем южноуральцам. Омбудсмен напоминает об элементарных правилах, соблюдение которых позволит не допустить трагедии.
Уважаемые родители! С наступлением жары начался сезон открытых окон. К глубокому сожалению, не обошлось без трагических событий. 9 июля погиб малыш, выпал из окна. И, к сожалению, это далеко не первый случай падения детей из открытых окон. Мы очень много с вами на встречах обсуждаем вопросы безопасности наших детей, но почему-то дома забываются основные правила. — комментирует Ирина Буторина.
Омбудсмен просит запомнить простые рекомендации:
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Не оставляйте ребенка одного в комнате, где открыто окно. Если вам нужно отлучится — закройте окно.
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Устанавливайте на окна специальные блокирующие устройства, которые не позволяют ребенку открыть окно самостоятельно.
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Используйте по возможности режим проветривания, не распахивая окно полностью.
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Помните, что москитная сетка не является устройством, которое может предотвратить падение ребенка.
Ранее сайт «Первый областной» дал родителям инструкции, которые позволят избежать повторения таких случаев.