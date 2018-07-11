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/ Оставшаяся без присмотра малышка застряла на краю подоконника в многоэтажке

Оставшаяся без присмотра малышка застряла на краю подоконника в многоэтажке

Девочка ждала спасателей на высоте 25 метров.
вчера в 16:55
  |  Происшествия

В Металлургическом районе Челябинска едва не произошла трагедия. Торчащего из окна квартиры на 8 этаже ребенка случайно заметили прохожие. Девочка застряла на краю. Внизу валялась москитная сетка.

Поза малыша была не совсем естественна, он повис через подоконник, как будто не может вернуться внутрь квартиры. — рассказал сайту «Первый областной» помощник начальника караула Артур Газизов.

Прохожие вызывали на место сотрудников МЧС. Для того, чтобы снять ребенка с высоты 25 метров, потребовалась специальная техника. В то время, когда счет шел на минуты, установить высотную лестницу удалось не сразу.

У автолестницы опоры выдвигаются на ширину автомобиля на дополнительные 1,5 метра, а припаркованный личный автотранспорт жильцов препятствовал этому. Мне удалось выставить опоры между легковыми автомобилями. На это понадобилось около 2 минут, но казалось, что прошла целая вечность, ведь ребенок все это время ждал помощи! — поделился старший инструктор-водитель пожарной автолестницы Евгений Макаров.

Вскоре девочку удалось спасти. Ребенок с трудом откинулся и провалился в квартиру, там ее и начали успокаивать спасатели. Через несколько минут вернулся отец, явно не ожидавший происшествий в свое короткое отсутствие.

Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Ирина Буторина обращается ко всем южноуральцам. Омбудсмен напоминает об элементарных правилах, соблюдение которых позволит не допустить трагедии.

Уважаемые родители! С наступлением жары начался сезон открытых окон. К глубокому сожалению, не обошлось без трагических событий. 9 июля погиб малыш, выпал из окна. И, к сожалению, это далеко не первый случай падения детей из открытых окон. Мы очень много с вами на встречах обсуждаем вопросы безопасности наших детей, но почему-то дома забываются основные правила. — комментирует Ирина Буторина.

Омбудсмен просит запомнить простые рекомендации:

  1. Не оставляйте ребенка одного в комнате, где открыто окно. Если вам нужно отлучится — закройте окно.

  2. Устанавливайте на окна специальные блокирующие устройства, которые не позволяют ребенку открыть окно самостоятельно.

  3. Используйте по возможности режим проветривания, не распахивая окно полностью.

  4. Помните, что москитная сетка не является устройством, которое может предотвратить падение ребенка.

Ранее сайт «Первый областной» дал родителям инструкции, которые позволят избежать повторения таких случаев.

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