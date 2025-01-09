Весь год Свердловская киностудия рассказывала о новинках индустрии, съемки которых проходили на Урале. Мы сделали подборку фильмов, работа над которыми шла непосредственно в Челябинской области: от короткометражек и уже вышедших в прокат до только отснятых и не прошедших этап продакшена.
«Уралочка» (16+)
В начале 2024 года в селе Париж стартовали съемки ромкома «Уралочка». Продюсером выступила актриса Юлия Михалкова, она же сыграла одну из ролей. История посвящена столичной красотке Лане, которой пришлось отправиться в командировку на Север. Вместе с дальнобойщиком Гришей на грузовике «Урал» героиня путешествует по снежным просторам, знакомится с красотами страны и, конечно, влюбляется.
Напомним, «Уралочку» презентовали в Миассе. Первыми зрителями картины стали в том числе работники завода «Урал», которые создали одного из главных героев картины — большегруз.
«Мужчина на пляже»
В июле в области снимали артхаусную драму о двух братьях, один из которых пропал под Златоустом. Другому же приходится бродить с поисковой группой по лесам Таганая и Айским притесам и погружаться не только в чащу, но и глубины своей памяти. Режиссером выступил московский постановщик Павел Седов, главные роли сыграли актеры Антон Гришин и Константин Трачевский.
Возрастного ограничения не нашли, на всякий случай не рекомендуем лицам моложе 18 лет.
«Киалимский дед» из цикла «Тайны русской земли» (12+)
В августе режиссер Анастасия Сорокина приехала на Южный Урал, чтобы снять эпизод «Киалимский дед» для шестисерийного альманаха «Тайны русской земли». Весь проект планировали создать на Урале, но помешали погодные условия: выбранные локации оказались затопленными во время ливней. Поэтому заканчивать съемки будут в Подмосковье.
Эпизод расскажет о 10-летнем Артеме, его суровом деде из глухой деревни и легенде о Киалимской бабке, или Бабке-Таганайке.
«Приключения Люськи и Фрикадельки» (6+)
Осенью аниматоры работали над второй серией мультфильма о приключениях девочки Люси и ее кошки в мире южноуральских легенд. Новый эпизод посвятили Кыштыму.
Напомним, первую серию уральских авторов показывали на федеральном канале «Карусель». Она рассказывает об истории Аркаима. В планах у команды еще три серии — о легендарных башнях Южного Урала.
«Соколиный клин» (12+)
Документальный фильм с таким названием будет посвящен летчикам-ветеранам Великой Отечественной и Афганской войн из Челябинской области. Режиссер Артем Дробышев провел съемки в Челябинске и Златоусте, предполагается также работа в Москве — туда уехал один из участников. Премьеру приурочат ко Дню Победы.
«Сердце леса» (16+)
Съемки этой фэнтези-драмы проходили в Челябинской области: в городе Кыштыме и селе Сугояк. Авторы работы специально искали атмосферные и мистические локации, где развернется их сюжет. Короткометражка режиссера Ивана Артемова расскажет о деревенском парне, который пытается спасти женщину с таинственным прошлым.
«Сердце леса» — это история о поиске своего места в мире, борьбе с внутренними страхами. Это рассказ о человеке, который понимает, что иногда истинная сила кроется в уязвимости. И все это — на фоне древних мифов и легенд. Премьера состоится весной 2025 года.
«Хоккеистки» (12+)
Режиссер Дмитрий Колобов взялся за фильм про женский хоккей. История строится на судьбах четырех героинь, которые играют за Свердловскую область. Съемки картины проходили в том числе и в Челябинске.
Добавим: в 2024 году состоялись премьеры нескольких фильмов, снятых на Южном Урале в прошлые годы. Это были картины «Пришелец» (12+) Ивана Соснина, «Вечная зима» (18+) Николая Ларионова с Александром Робаком в главной роли, сериал «Юг» (16+), исторический детектив «Плевако» (16+) с Сергеем Безруковым.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что губернатор Алексей Текслер анонсировал создание в Челябинской области региональной кинокомиссии, в задачи которой будет входить организация съемок на Южном Урале и продвижение региона.
Материал создан ИА «Первое областное».