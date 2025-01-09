В Челябинской области в 2024 году проходили съемки 7 кинокартин

В их число вошли документалки, короткометражки и эпизоды сериалов

Весь год Свердловская киностудия рассказывала о новинках индустрии, съемки которых проходили на Урале. Мы сделали подборку фильмов, работа над которыми шла непосредственно в Челябинской области: от короткометражек и уже вышедших в прокат до только отснятых и не прошедших этап продакшена.

«Уралочка» (16+)

В начале 2024 года в селе Париж стартовали съемки ромкома «Уралочка». Продюсером выступила актриса Юлия Михалкова, она же сыграла одну из ролей. История посвящена столичной красотке Лане, которой пришлось отправиться в командировку на Север. Вместе с дальнобойщиком Гришей на грузовике «Урал» героиня путешествует по снежным просторам, знакомится с красотами страны и, конечно, влюбляется.

Напомним, «Уралочку» презентовали в Миассе. Первыми зрителями картины стали в том числе работники завода «Урал», которые создали одного из главных героев картины — большегруз.

«Мужчина на пляже»

В июле в области снимали артхаусную драму о двух братьях, один из которых пропал под Златоустом. Другому же приходится бродить с поисковой группой по лесам Таганая и Айским притесам и погружаться не только в чащу, но и глубины своей памяти. Режиссером выступил московский постановщик Павел Седов, главные роли сыграли актеры Антон Гришин и Константин Трачевский.

Возрастного ограничения не нашли, на всякий случай не рекомендуем лицам моложе 18 лет.

«Киалимский дед» из цикла «Тайны русской земли» (12+)

В августе режиссер Анастасия Сорокина приехала на Южный Урал, чтобы снять эпизод «Киалимский дед» для шестисерийного альманаха «Тайны русской земли». Весь проект планировали создать на Урале, но помешали погодные условия: выбранные локации оказались затопленными во время ливней. Поэтому заканчивать съемки будут в Подмосковье.

Эпизод расскажет о 10-летнем Артеме, его суровом деде из глухой деревни и легенде о Киалимской бабке, или Бабке-Таганайке.

«Приключения Люськи и Фрикадельки» (6+)

Осенью аниматоры работали над второй серией мультфильма о приключениях девочки Люси и ее кошки в мире южноуральских легенд. Новый эпизод посвятили Кыштыму.

Напомним, первую серию уральских авторов показывали на федеральном канале «Карусель». Она рассказывает об истории Аркаима. В планах у команды еще три серии — о легендарных башнях Южного Урала.

«Соколиный клин» (12+)

Документальный фильм с таким названием будет посвящен летчикам-ветеранам Великой Отечественной и Афганской войн из Челябинской области. Режиссер Артем Дробышев провел съемки в Челябинске и Златоусте, предполагается также работа в Москве — туда уехал один из участников. Премьеру приурочат ко Дню Победы.

«Сердце леса» (16+)

Съемки этой фэнтези-драмы проходили в Челябинской области: в городе Кыштыме и селе Сугояк. Авторы работы специально искали атмосферные и мистические локации, где развернется их сюжет. Короткометражка режиссера Ивана Артемова расскажет о деревенском парне, который пытается спасти женщину с таинственным прошлым.

«Сердце леса» — это история о поиске своего места в мире, борьбе с внутренними страхами. Это рассказ о человеке, который понимает, что иногда истинная сила кроется в уязвимости. И все это — на фоне древних мифов и легенд. Премьера состоится весной 2025 года.

«Хоккеистки» (12+)

Режиссер Дмитрий Колобов взялся за фильм про женский хоккей. История строится на судьбах четырех героинь, которые играют за Свердловскую область. Съемки картины проходили в том числе и в Челябинске.

Материал создан ИА «Первое областное».