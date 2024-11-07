Снимавшийся в Челябинской области фильм с Юлией Михалковой выходит 5 декабря

В кадр попали окрестности Магнитогорска и села Париж

В декабре в широкий прокат выходит фильм «Уралочка», который снимали в Челябинской области: селе Париж Нагайбакского района и под Магнитогорском. Это новогоднее роуд-муви с привкусом «Иронии судьбы».

Продюсером картины выступила Юлия Михалкова. Она же сыграла одну из главных ролей вместе с Валерией Астаповой, Александром Горбатовым и Романом Курцыным. Режиссер фильма — Михаил Расходников, известный по картине «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным в главной роли.

Сюжет «Уралочки» крутится вокруг беззаботной столичной красотки Ланы. Внезапно ради карьеры ей приходится вместо отпуска на море отправиться на Север. Там она встречает харизматичного дальнобойщика Гришу, управляющего грузовиком «Уралочка». Вместе им приходится отправиться в путешествие, которое открывает для Ланы красоту бескрайнего Севера, жизнь за МКАДом и, конечно, любовь.

Одной из локаций для съемок стало село Париж. Создатели картины сделали на нем акцент прямо в трейлере: на кадрах мелькает дорожная табличка с названием села, сам город и «Эйфелева башня».

В кинотеатрах фильм пустят 5 декабря.