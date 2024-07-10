В Челябинской области снимут короткометражку по славянской мифологии

Премьера намечена на 2025 год

Челябинская киностудия NEW ART MEDIA приступила к созданию короткометражного фильма «Сердце леса». Фэнтези-драма расскажет историю деревенского парня Арсения, вокруг которого происходят таинственные события. О начале реализации проекта рассказали в киностудии.

Арсений должен будет спасти от пока еще неизвестной зрителю угрозы свою знакомую Татьяну — единственного близкого человека после потери родителей и бабушки с дедушкой. Все события будут разворачиваться на фоне славянских мифов.

«Каждый персонаж будет нести важный моральный посыл: ценность жизни и свободы человека, гуманизм и милосердие, справедливость, взаимопомощь, нравственность, традиционные семейные ценности, историческая память и преемственность поколений. „Сердце леса“ — это история о любви, самопожертвовании и поиске своего места в мире на фоне древних мифов и легенд», — отмечают в киностудии.

Сейчас идут поиск колоритных локаций для съемок и пробы на главные роли: выбирают как артистов челябинских театров и студий, так и горожан без опыта, но с талантом.

Старт съемок намечен на эту осень. Премьера фэнтезийной короткометражки запланирована на весну 2025 года.