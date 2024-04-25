Челябинский мультфильм про кошку Фрикадельку покажут на федеральном канале

Премьеру анонсировал режиссер

Мультфильм «Большое путешествие Люськи и Фрикадельки» челябинской студии «Аист» будут транслировать на телеканале «Карусель». Анимацию о путешествиях по Южному Уралу покажут детям со всей страны. Об этом информагентству «Первое областное» рассказал режиссер Артем Инглин на форуме «Российская креативная неделя».

Игровой мультфильм о челябинке и фантастической кошке, который рассказывает об истории Челябинской области и интересных достопримечательностях, презентовали в ярком троллейбусе компании «Синара» во второй день Российской креативной недели.





Как отметил Артем Инглин, на сегодняшний день ни один челябинский продукт не транслируется на федеральных каналах и платформах и команда мультипликаторов сделала все возможное, чтобы пробиться на всероссийский уровень.





«Мультфильм „Большое путешествие Люськи и Фрикадельки“ — настоящий проект по истории. В нем много реальных фактов, которые переплетаются с фантазиями, перемещениями во времени и мирах. Мы хотим, чтобы люди с детства знали об исторических и культурных местах страны. Мы изначально планировали, что нашей целевой аудиторией будут дети 9—15 лет, но провели тестирование и поняли, что молодежь, люди старшего возраста и совсем малыши смотрят подобные мультики», — рассказал Артем Инглин.

Сейчас команда проекта занимается разработкой второй серии. В планах создать полноценный сериал.