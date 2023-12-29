В Челябинске завершены съемки первой серии мультфильма про кошку Фрикадельку

Это анимационно-игровой фильм о путешествии по Южному Уралу

Челябинская студия «Аист» закончила съемки первой серии десятисерийного кино-анимационного проекта «Люська и Фрикаделька». В начале августа авторы получили президентский грант Фонда культурных инициатив (пока только на две первые серии).

Идея фильма состоит в том, чтобы рассказать о путешествиях по Южному Уралу на языке, понятном школьникам. Поэтому главная героиня Люська — обычная челябинская школьница, а Фрикаделька — ее кошка, которую она встречает в лицее. Именно сцену встречи главных героинь и снимали в декабре в IT‑лицее поселка Привилегия под Челябинском. Фильм на треть игровой, а на две трети — анимационный.

В роли Люськи снимается школьница из Челябинска Лиза Зацепина. Режиссер Артем Инглин рассказал, что однажды увидел во «ВКонтакте», как она читает стихи Маршака вместе с папой, и запомнил ее.

«События, которые происходят в настоящем, мы снимаем в игровом варианте, а все, что в прошлом, — это анимация. В мультипликационной группе проекта работают десять человек под руководством Дмитрия Пристая, это междугородняя и даже международная команда. В Челябинске не хватает аниматоров нужного нам уровня, поэтому работают ребята из других городов и стран, но художница, которая придумала всех персонажей, — Милана Праздничных из Магнитогорска», — рассказал Первому областному информагентству Артем Инглин.

Монтаж первой серии будет завершен в конце января, а в сентября уже две первые серии мультфильма «Люська и Фрикаделька» будут показывать челябинским школьникам.