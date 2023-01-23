В Челябинской области снимут семейную драму с Александром Робаком

Жители области могут стать участниками массовки

В Магнитогорске уже 24 января стартуют съемки фильма «Вечная зима». Это режиссерский дебют Николая Ларионова (он был креативным продюсером «Т-34», «Выше неба», «Без меня») с Александром Робаком в главной роли.



Сценарий был представлен жюри российского Минкульта в прошлом году. Фильм снимается по заказу «Пятого канала». В качестве вдохновения и референсов авторы идеи назвали фильмы «Три цвета: синий», и «Кроличью нору». Семейная драма рассказывает о гибели подростка — мальчики забили на улице Магнитогорска. Убитые горем родители трагедию переживают по-разному. Отец (Александр Робак) — жаждет мести. Мать (скорее всего, это будет Виктория Исакова) ударяется в милосердие.

Работа в Магнитогорске планируется основательная — все события фильма происходят на улицах заводского уральского города. Съемки стартуют 24 января, а завершатся 4 марта. Часть сцен будет отснята на заводской территории, что-то — в квартире типовой многоэтажки. А несколько эпизодов происходят на улице.

И вот в уличных съемках принять участие может любой желающий. В массовку будут принимать и подростков, и людей в возрасте. Отправить заявку можно в whatsapp кастинг-менеджеру Асе: 8-965-315-42-02. В сообщении нужно написать ФИО, актуальный номер телефона для связи и свежее фото.

Напомним, Александр Робак недавно уже снимался в Челябинской области — на территории Златоуста в короткометражке Владислава Иконникова «Уличное освещение».