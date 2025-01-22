Стали известны даты челябинского литературного форума «Рыжий фест — 2025»

Программу фестиваля только формируют

Литературный форум «Рыжий фест» и Южно-Уральская книжная ярмарка пройдут в Челябинске с 26 по 28 сентября. Об этом в своем телеграм-канале написала один из организаторов фестиваля писательница Ульяна Бисерова.

«Рыжий фест» традиционно пройдет в последних числах сентября. Как отметила Ульяна Бисерова, когда на Урале «стоит красивая, погожая и рыжая осень».

«Фишка „Рыжего феста“ в том, что это книжная ярмарка регионов, где представлены издательства со всех концов страны, от Калининграда до Дальнего Востока, поэтому можно отыскать действительно редкие, уникальные издания, которые вышли малым тиражом», — отметила писательница.

Прием заявок для участия откроется 1 марта. Программу фестиваля только формируют, поэтому организаторы принимают предложения по мероприятиям на этот год.

Напомним, в прошлом году литературный форум собрал свыше 15 тысяч посетителей. Хедлайнерами стали писатели Леонид Юзефович, Яна Вагнер, Шамиль Идиатуллин, Екатерина Манойло, Леонид Клейн, авторы из Донбасса, а также создатели фильма «Рыжий» Евгений Алехин и Савва Минаев.

Шестой сезон «Рыжего феста» уже анонсировала директор Публички Наталья Диская на встрече с Минкультом. Тогда же директора других культурных учреждений поделились сенсационными планами на 2025 год: в Камерном вскроют подземелье и приспособят под еще одну площадку; картинную галерею на набережной Миасса планируют открыть после ремонта осенью; Виктор Плотников поставит спектакль для Челябинска, а на Цвиллинга откроется центр современной музыки в старинной усадьбе.