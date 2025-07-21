В Челябинск на «Рыжий фест» приедут Алексей Варламов, Катя Качур и Андрей Геласимов

Шестой книжный фестиваль пройдет под тематикой «Написано и издано в России»

В конце сентября, с 26‑го по 28‑е число, в Челябинске пройдут всероссийский литературный фестиваль «Рыжий фест» и Южно-Уральская книжная ярмарка. На этот раз организаторы сделают акцент на региональных издательствах и авторах из разных уголков страны, а само мероприятие пройдет под лозунгом «Написано и издано в России».

Писателями-хедлайнерами «Рыжего феста» станут Андрей Аствацатуров, Алексей Варламов, Андрей Геласимов, Наталья Илишкина, Екатерина Качур, Евгений Рудашевский, Тамара Михеева, Алена Селютина.

Всего за три дня фестиваля обещают более 100 событий, лекций, мастер-классов и творческих встреч с авторами. Впервые в этом году запустят специальную программу «СВОЯлитература» с книгами о специальной военной операции и фотовыставкой «Сила в правде» Сергея Коляскина. Также южноуральцы увидят еще одно новое направление — «ЛитератураПЛЮС», включающее в себя разговоры о музыке, анимации, графическом искусстве и кино. Это будет серия встреч с режиссерами, актерами, художниками, мультипликаторами и исполнителями, а также открытие выставки «Герои Дальнего Востока и поэты Серебряного века».

Вместе с «Рыжим фестом» заработает книжная ярмарка, на которой свою продукцию представят почти 100 издательств, книжных магазинов и авторов.