Челябинскую картинную галерею планируют открыть осенью 2025 года

Вход в нее перенесут на набережную

Открытие Картинной галереи на улице Труда в Челябинске планируется на осень 2025 года. Об этом корреспонденту Первого областного информагентства сообщил директор Музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.

При этом вход в галерею перенесут на сторону набережной. Также в здании появятся большой холл, удобная зона ресепшен с кассой для посетителей. В отдельном зале, где раньше был вход в музей, расположится экспозиция скульптур. Кроме того, в залах выстроят дополнительные экспозиционные стенды, которые увеличат количество картин.

«Хочу подчеркнуть, это не просто ремонт. Это попытка приблизиться к горожанам, поскольку переносим вход на набережную, где гуляют люди. А зачем гулять по набережной, если в итоге ты не пойдешь в музей?» — пошутил Станислав Ткаченко.

В галерее будет постоянная экспозиция из фондов музея: Шишкин, Айвазовский, Поленов, Левитан, Венецианов. Также добавят картины, которые никогда не демонстрировались зрителю. Напомним, сейчас в хранилищах музея около 20 тысяч предметов искусства.

Ремонтные работы планируют завершить летом. Площадку Станислав Ткаченко надеется открыть в начале сентября и одновременно отметить 85-летие музея. Напомним, галерею закрыли на ремонт в 2022 году.

В зале архитектора Александрова на площади Революции планируют масштабную выставку из собрания Русского музея. В экспозиции будут представлены работы Валентина Серова. А рекорд в 35 тысяч посетителей на выставке «В фарватере Айвазовского» хотят побить уже сейчас на экспозиции «Амазонки русского искусства».

«Я уверен, что картины живые, у нас в гостях им нужно адаптироваться. Они расцветают под взглядами посетителей, им нравится, как о них рассказывают экскурсоводы. Поэтому выставка будет становиться все интереснее. И на ней, конечно, будет много разных мероприятий», — поделился директор музея.

Также Станислав Ткаченко надеется расширить в будущем музейный магазин с мерчем и книгами по искусству, чтобы челябинцы могли унести частицу эмоций и зафиксировать свои впечатления от посещения выставок.

«Я мечтаю об открытии в Челябинске современного музея с большим магазином, рестораном, уютным кафе, специальными зонами отдыха для взрослых и детей. У него должны быть кинозалы, залы для лекций и мероприятий», — поделился своей мечтой руководитель музея.